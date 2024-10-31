Очередными кадры от компании ZALA с подборкой поражения дронами-камикадзе «Ланцет» вражеских танков.
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Очередными кадры от компании ZALA с подборкой поражения дронами-камикадзе «Ланцет» вражеских танков.
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