На вокзалах Сочи и Сириуса встретили три тысячи участников молодежного фестиваля На железнодорожных вокзалах Сочи и Сириуса 1 марта встретили три тысячи участников Всемирного фестиваля молодежи.
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На вокзалах Сочи и Сириуса встретили три тысячи участников молодежного фестиваля На железнодорожных вокзалах Сочи и Сириуса 1 марта встретили три тысячи участников Всемирного фестиваля молодежи.