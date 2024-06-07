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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пи Джей Вашингтон: «Даллас» в порядке. Это всего лишь одна игра»

«Нам нужно оставаться всем вместе, не терять связь, быть единым целым. Мне показалось, что сегодня мы позволили собравшимся на арене зрителям немного повлиять на нас, позволили судьям на нас повлиять, позволили повлиять на себя сопернику, когда он начал попадать броски.

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