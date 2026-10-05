Zero Hedge
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Zero Hedge

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Turkish Cargo Ship Sunk By Drone Strike Off Romania, Two Sailors Killed

Turkish Cargo Ship Sunk By Drone Strike Off Romania, Two Sailors Killed

Turkish Cargo Ship Sunk By Drone Strike Off Romania, Two Sailors Killed There's no doubt that the tit-for-tat war on Black Sea shipping is getting nastier.

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