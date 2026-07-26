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Овечкин и ещё пять россиян попали в предполагаемый состав сборной мира на Матч звёзд НХЛ

Овечкин и ещё пять россиян попали в предполагаемый состав сборной мира на Матч звёзд НХЛ

НХЛ включила шесть российских хоккеистов в предполагаемый состав сборной мира на Матч звёзд. В него попали Александр Овечкин («Вашингтон»), Игорь Шестёркин («Рейнджерс»), Андрей Василевский («Тампа»), Кирилл Капризов («Миннесота»), Никита Кучеров («Тампа»), Артемий Панарин («Лос-Анджелес»).

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