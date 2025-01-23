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Царьград

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Новосибирск снова стал самым криминальным городом России по версии Numbeo

Новосибирск снова стал самым криминальным городом России по версии Numbeo

В рейтинг также попали Екатеринбург, Нижний Новгород, Петербург и Москва.Сервис Numbeo опубликовал традиционный рейтинг городов мира по уровню преступности.

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