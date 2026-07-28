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Царьград

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Путин публично раскрыл секрет и увеличил численность ВС России. "Корейские братья возвращаются в сентябре в ДНР в составе двух корпусов"

Путин публично раскрыл секрет и увеличил численность ВС России. "Корейские братья возвращаются в сентябре в ДНР в составе двух корпусов"

Новый виток разговоров о "южной авантюре" противника и "корейском факторе" переплетается с экспериментами на фронте с тактикой и стратегией: бронеколонны идут на риск ради десанта, авиация и дроны добивают порты, а кадровые решения и осенние обещания намекают, что сюрпризы будут не только на передовой.

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