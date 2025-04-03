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Землетрясение в мировой экономике: из-за Трампа надвигается третья за 20 лет мировая рецессия

Землетрясение в мировой экономике: из-за Трампа надвигается третья за 20 лет мировая рецессия

Она может быть вызвана введением пошлин на импортные товары в США. Издание Axios предупреждает о приближении третьей за последние 20 лет глобальной рецессии, которая может стать крупнейшим экономическим потрясением с 2008 года.

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