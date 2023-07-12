Царьград

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Мирные планы Китая, Бразилии, Африки: От Запада требуют невозможного

Мирные планы Китая, Бразилии, Африки: От Запада требуют невозможного

МИД России прокомментировал предложения разных стран по мирному урегулированию на Украине.Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал предложения Китая, Бразилии и стран Африки по мирному урегулированию украинского кризиса.

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