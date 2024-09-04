Datananny: «Госуслуги» взламывают из-за отключенной двухфакторной аутентификации

Основная причина взлома «Госуслуг» граждан — отсутствие включенной двухфакторной аутентификации. Об этом заявил гендиректор корпоративной системы хранения данных, файлов и объектов с помощью блокчейн-технологий Datananny Иван Линдберг.
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