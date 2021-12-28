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На что обращать внимание при выборе планировочного решения

На что обращать внимание при выборе планировочного решения

Правильно подобранная планировка позволит с пользой распорядиться каждым квадратным метром оплаченной жилой площади, организовать жилое пространство наиболее комфортным образом, не ограничивая себя в своих дизайнерских и планировочных решениях.

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