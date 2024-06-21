Депутат предложил учредить «электросамокатную» полицию

В крупных городах отмечается недовольство жителей обилием электросамокатов на улицах. Несмотря на то, что средства индивидуальной мобильности являются хорошим решением проблемы транспортной доступности, они же являются серьезной проблемой.
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