Юрист назвал обновления в системе налоговых вычетов, позволяющие сэкономить сотни тысяч рублей

В начале 2025 года в России вступят в силу обновления в системе налоговых вычетов. Россияне с детьми и граждане, успешно сдавшие нормативы ГТО, смогут сэкономить на налогах сотни тысяч рублей, сообщил руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области, юрист Александр Хаминский, передает РИА Новости.