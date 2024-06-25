Носить нельзя инвестировать. Культ моды — динамика цен как инвестиционная возможность

Спад мировой экономики, замедление промышленного производства, волатильность валют, геополитические риски и тренд на осознанное потребление — все эти факторы способствуют постепенному и значительному удорожанию культовых предметов дизайна люксовых брендов.
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