Русский Колоколъ Рисунок Kandinsky 2.0 В Подмосковье таджик решил стать главой многодетной семьи и силой привести её к шариату.
Дружба народов: мигрант забил ребенка - своего и славянки
Комментарии
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ЮЮ
Юлия Юлия
Уничтожьте этого зверюгу " при попытке к бегству"!
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4 час.
Игорь Самаров
Что вы сделали со страной, ебаное правительство?! Думаете досидеть до выборов, слинять за рубеж и всё у вас будет в шоколаде? На каждую тварь найдётся свой ледоруб!
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2 час.
Евгений Мангуш
Правительство законы не издаёт, а только их выполняет. Это всё на совести ЕР.
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1 час.
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