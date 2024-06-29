Компания Porsche показала уникальный «фарфоровый» 911 с росписью под Гжель

В 2024 году подразделение Porsche Netherlands отмечает 75-летие. В честь юбилея в Нидерландах был сделан единственный в своём роде спорткар Porsche 911 GT3 RS актуального поколения в ливрее Delfts Blauw, которая отсылает к делфтскому фаянсу — особому виду керамики, появившемуся в голландском городе Делфте в XVII веке.