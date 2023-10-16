Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

5 935 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ильдус Мамлеев
    Ну просто ассы, что тут ещё скажешь, тем более когда знаешь, как это переводиться с английского.К берегам Палести...
  • Виктор Горшков
    Она сама добровольно выбрала свой путь и этот крест ей самой и нести"Скорая помощь" у...
  • Игорь Овчаренко
    Достаточно посмотреть  в каких условиях готовят пищу  все эмигранты ,что бы обходить  их стороной.  Всегда обхожу сто...Шаурма с гепатито...

BI: уклонисты ВСУ заявили о медведях и снайперах в лесу на румынской границе

BI: уклонисты ВСУ заявили о медведях и снайперах в лесу на румынской границе

Житель Украины рассказал о попытках покинуть страну из-за нежелания оказаться на поле боя.Украинских мужчин, которые пытаются бежать из страны из-за нежелания оказаться в зоне боевых действий, пугают медведями и снайперами в румынских лесах.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх