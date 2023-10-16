BI: уклонисты ВСУ заявили о медведях и снайперах в лесу на румынской границе

Житель Украины рассказал о попытках покинуть страну из-за нежелания оказаться на поле боя.Украинских мужчин, которые пытаются бежать из страны из-за нежелания оказаться в зоне боевых действий, пугают медведями и снайперами в румынских лесах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии