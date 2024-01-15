«Не могла бы ты сказать своему ребенку, чтобы он не называл меня папой?» – просит новый мужчина

Вера Федорова

Согласна с Элиной- ребёнку, пока он маленький, нужно, всё-таки, сказать, что это не его папа. А чтобы ему было не так больно и плохо, рассказать какую-то красивую небыль про мифического отца-героя. Подрастёт , уже сказать правду. А мужчина этот относится к нашей героине не со всей серьёзностью, и семьи здесь нет никакой- имитация. То есть, просто сожительство, ни к чему не обязывающее.