ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И...
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ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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«Не могла бы ты сказать своему ребенку, чтобы он не называл меня папой?» – просит новый мужчина

«Не могла бы ты сказать своему ребенку, чтобы он не называл меня папой?» – просит новый мужчина

  «Не могла бы ты сказать своему ребенку, чтобы он не называл меня папой?» – просит новый мужчина — …В эти новогодние каникулы дочь Олега от первого брака была у нас, мы, в общем-то, неплохо провели время, – рассказывает тридцатилетняя Виктория.

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Комментарии
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Вера Федорова
Согласна с Элиной- ребёнку, пока он маленький, нужно, всё-таки, сказать, что это не его папа. А чтобы ему было не так больно и плохо, рассказать какую-то красивую небыль про мифического отца-героя. Подрастёт , уже сказать  правду.  А мужчина этот относится к нашей героине не со всей серьёзностью, и семьи здесь нет никакой- имитация. То есть, просто сожительство, ни к чему не обязывающее.
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7 час.
Владимир Соколов
ради чего ему признавать себя его отцом? зачем ему врать?
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4 час.
В
Воробей
Возможно, эти претензии этой матери имеют под собой совсем иную основу: у неё уже ощущается влияние табу на секс с этим мужчиной. И это ей необходимо как-то обосновать себе, чтобы не выглядело как нечто иррациональное. Вот и то, что сожитель не  склонен притворяться отцом пасынка, вполне может быть такой вещью - поводом.
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47 мин.

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