Полковник Кнутов: “Солнцепек” настолько мощный, что США хотят его запретить

“Солнцпёк” продолжает внушать ужас, а на Западе подумывают о запрете на его использование.Русская система вооружения, предназначенная для уничтожения легкобронированной и автомобильной техники - тяжелая огнеметная система (ТОС) «Солнцепек» настолько сильно пугает западные страны, что там, в частности, в США, подумывают о том, чтобы запретить её использование.