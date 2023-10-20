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Полковник Кнутов: “Солнцепек” настолько мощный, что США хотят его запретить

Полковник Кнутов: “Солнцепек” настолько мощный, что США хотят его запретить

“Солнцпёк” продолжает внушать ужас, а на Западе подумывают о запрете на его использование.Русская система вооружения, предназначенная для уничтожения легкобронированной и автомобильной техники - тяжелая огнеметная система (ТОС) «Солнцепек» настолько сильно пугает западные страны, что там, в частности, в США, подумывают о том, чтобы запретить её использование.

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