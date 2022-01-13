Иркутск Сегодня

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Два научных института Иркутска получат гранты на оборудование

В 2022 году в России 205 научных организаций получат гранты на обновление приборной базы. В это число вошли два учреждения из Иркутской области – Лимнологический институт Сибирского отделения Российской академии наук и Институт геохимии имени А.

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