Налоговая закрыла компанию Валерия Меладзе в Москве

Московская налоговая служба закрыла компанию “МБ Про” Валерия Меладзе, которую певец открыл 20 лет назад.
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