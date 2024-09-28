В Калужской области взяли под стражу цыганку, укравшую 800 тысяч у дальнобойщика

Как мы писали ранее, телеканал РЕН ТВ в программе «Экстренный вызов 112» рассказал о дальнобойщике Сергее Развязнове, которого по приезду в родной Малоярославец похитили цыгане, причем с его банковских карт пропали все деньгиКак мы писали ранее, телеканал РЕН ТВ в программе "Экстренный вызов 112" рассказал о дальнобойщике Сергее Развязнове, которого по приезду в родной Малоярославец похитили цыгане, причем с его банковских карт пропали все деньги.