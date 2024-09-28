НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Калужские новости

1 подписчик

В Калужской области взяли под стражу цыганку, укравшую 800 тысяч у дальнобойщика

В Калужской области взяли под стражу цыганку, укравшую 800 тысяч у дальнобойщика

Как мы писали ранее, телеканал РЕН ТВ в программе «Экстренный вызов 112» рассказал о дальнобойщике Сергее Развязнове, которого по приезду в родной Малоярославец похитили цыгане, причем с его банковских карт пропали все деньгиКак мы писали ранее, телеканал РЕН ТВ в программе "Экстренный вызов 112" рассказал о дальнобойщике Сергее Развязнове, которого по приезду в родной Малоярославец похитили цыгане, причем с его банковских карт пропали все деньги.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх