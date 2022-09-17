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Генсек ООН обсудит с Лавровым экспорт продовольствия из РФ

Генсек ООН обсудит с Лавровым экспорт продовольствия из РФ

Экспорт продовольствия и удобрений из России на мировой рынок планирует обсудит генеральный секртарь ООН Антониу Гутерреш с главой российского МИД Сергеем Лавровым на 77-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, заявил Гутерреш 17 сентября РИА Новости.

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