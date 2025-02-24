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Новости: Севастополь, Крым, Россия

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Владимир Путин: Мы готовы сократить расходы на оборону на 50% совместно с США

Расходы на оборону России и США могут быть одновременно сокращены на 50% согласно взаимной договоренности.

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