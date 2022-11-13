Работодатели отметили недостаток квалифицированных кадров для руководящих позиций

Сервис для поиска работы и сотрудников Работа.ру и сервис автоматизации подбора и обработки резюме СберПодбор провели совместное исследование и выяснили, с какими проблемами сталкиваются работодатели при поиске соискателей на руководящие позиции.
Сервис для поиска работы и сотрудников Работа.ру и сервис автоматизации подбора и обработки резюме СберПодбор провели совместное исследование и выяснили, с какими проблемами сталкиваются работодатели при поиске соискателей на руководящие позиции.
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