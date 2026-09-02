Евгения Медведева вышла замуж за танцора 22 декабря 2025 года

22 декабря 2025 года Евгения Медведева и танцор Ильдар Гайнутдинов официально зарегистрировали свой брак.
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