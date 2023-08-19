"Бабушка, потерявшая стыд". Вика Цыганова отчитала Вайкуле, вздумавшую поучать русских

Tania Еременко

Скажи мне - кто твой друг, и я скажу тебе - кто ты. Эта русская поговорка актуальна по отношению к Пугачёвой и Вайкуле - подруги же.))). Два сапога пара, и пора Пугалкиной дать за оскорбление народа и помощь ВСУ иноагента. Я не говорю ещё о том, что... Скажи, мне, кто твой муж, и я скажу тебе, кто ты. Пугалкина - иноагентка, и её голубое лобби - тоже, однозначно! Хватит властям защищать врагов.