"Бабушка, потерявшая стыд". Певица Вика Цыганова отчитала Лайму Вайкуле, вздумавшую поучать русских и прививать им любовь к Пугачёвой.
"Бабушка, потерявшая стыд". Вика Цыганова отчитала Вайкуле, вздумавшую поучать русских
Комментарии
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Tania Еременко
Скажи мне - кто твой друг, и я скажу тебе - кто ты. Эта русская поговорка актуальна по отношению к Пугачёвой и Вайкуле - подруги же.))). Два сапога пара, и пора Пугалкиной дать за оскорбление народа и помощь ВСУ иноагента. Я не говорю ещё о том, что... Скажи, мне, кто твой муж, и я скажу тебе, кто ты. Пугалкина - иноагентка, и её голубое лобби - тоже, однозначно! Хватит властям защищать врагов.
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8 час.
Элла
Ай да Вика! МОЛОДЕЦ, снимаю перед Вами шляпу!!!
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6 час.
Марина Козуб
Вика! Примите мой знак уважения и восторга Вашим талантом и благородными мыслями о тех, кто плюёт в бывший колодец, из которого они пили больше, чем им положено! Спасибо , Вика! Вы умница , достойная дочь России...
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16 мин.
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