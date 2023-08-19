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"Бабушка, потерявшая стыд". Вика Цыганова отчитала Вайкуле, вздумавшую поучать русских

"Бабушка, потерявшая стыд". Вика Цыганова отчитала Вайкуле, вздумавшую поучать русских

"Бабушка, потерявшая стыд". Певица Вика Цыганова отчитала Лайму Вайкуле, вздумавшую поучать русских и прививать им любовь к Пугачёвой.

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Комментарии
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Tania Еременко
Скажи мне - кто твой друг, и я скажу тебе - кто ты. Эта русская поговорка актуальна по отношению к Пугачёвой и Вайкуле - подруги же.))). Два сапога пара, и пора Пугалкиной дать за оскорбление народа и помощь ВСУ иноагента. Я не говорю ещё о том, что... Скажи, мне, кто твой муж, и я скажу тебе, кто ты. Пугалкина - иноагентка, и её голубое лобби - тоже, однозначно! Хватит властям защищать врагов.
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