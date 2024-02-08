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Российский военный пощадил сына-предателя из ВСУ ценой жизни – Newsweek

Российский военный пощадил сына-предателя из ВСУ ценой жизни – Newsweek

Российский военный пощадил сына-предателя из ВСУ ценой жизни – Newsweek AlexCoderРоссийский военный пощадил сына-предателя из ВСУ ценой жизни – Newsweek AlexCoder Родственники столкнулись на поле боя Трагическая ситуация произошла на полях проведения специальной военной операции по демилитаризации киевского режима.

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Игорь Петров
Вывод- до последнего хохла... До последнего..
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