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Пришла беда, и украинцы вспомнили Матронушку: Что предсказывала - уже сбывается

Пришла беда, и украинцы вспомнили Матронушку: Что предсказывала - уже сбывается

Украинские беженцы, живущие в Черногории, обратились к Матронушке, когда пришла беда. Раньше не обращали внимания, а теперь заметили: всё, что она предсказывала, сбывается.

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Комментарии
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Ч
Чужестранка
Природу, свои корни не обманешь. Господи, что делить? Жизнь такая короткая у каждого человека! Зачем её ещё укорачивать? Война разразилась потому, что украинцы повозгласили: надо убивать русских! Москоляку на гиляку! Запретили своим жителям говорить по-русски. Разве это правильно? Что это им дало? Какую пользу они для себя получили? Сейчас церкви разграбили, убивают священников. Сатана там правит бал. Поэтому и столько смертей. Уже мест не хватает для кладбищ
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