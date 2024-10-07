Пришла беда, и украинцы вспомнили Матронушку: Что предсказывала - уже сбывается

Ч

Чужестранка

Природу, свои корни не обманешь. Господи, что делить? Жизнь такая короткая у каждого человека! Зачем её ещё укорачивать? Война разразилась потому, что украинцы повозгласили: надо убивать русских! Москоляку на гиляку! Запретили своим жителям говорить по-русски. Разве это правильно? Что это им дало? Какую пользу они для себя получили? Сейчас церкви разграбили, убивают священников. Сатана там правит бал. Поэтому и столько смертей. Уже мест не хватает для кладбищ