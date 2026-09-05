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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Жоао Виктор о стычке с Семаком: «Она придала нам сил для победы. Я боролся за мяч, а тренер должен находиться за пределами поля и не вмешиваться в игру. Но он вмешался»

Защитник ЦСКА Жоао Виктор высказался о стычке в матче с «Зенитом» в 7-м туре Альфа-Банк РПЛ (2:1). На 7-й встречи минуте мяч ушел в аут, его подхватил Жоао Виктор.

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