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Владимир Гомельский: «В таком «Далласе» Дончич сможет играть еще лет 7-8, но выиграть с ним титул невозможно»

Известный комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился своим мнением о словенском лидере «Далласа» Луке Дончиче.

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