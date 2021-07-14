Новый медицинский «единорог», как жара сказывается на экономике и перемирие в ОПЕК

«Европейские медицинский центр» в четверг начнет торговаться на Московской бирже. Почему инвесторы оценили его в €1 млрд — не меньше, но и не больше?Петр Мироненко «Европейские медицинский центр» в четверг начнет торговаться на Московской бирже.