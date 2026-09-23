Приколисты
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Приколисты

418 174 подписчика

Вспомнила бабушку...

Вспомнила бабушку...

- Представляешь,- говорит папа, щурясь в телефон,- есть приложение о грибах.- Это что? Зачем? Чтобы распознавать грибы?!- Да.

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