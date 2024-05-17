ТОС-2 работают по ВСУ в составе ГрВ «Север»

/mediafiles/2024/05/TOS-2.mp4 Боевое применение ТОС-2 «Тосочка» в составе группировки «Север» (с) Кадры Минобороны России Военнослужащие подразделения РХБ защиты группировки войск «Север» российской армии применяют новейшую тяжелую огнеметную систему ТОС-2 «Тосочка» для поражения укрепленных позиций украинских войск в Харьковской области.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии