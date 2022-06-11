Три автомобиля столкнулись на дороге в Уссурийске по вине любителя скорости

Три автомобиля столкнулись на дороге в Уссурийске по вине любителя скорости

В Уссурийске в четверг, 9 июня, произошло ДТП с участием трех автомобилей. Виновник нарушил скоростной режим, сообщили ИА UssurMedia в ГИБДД Уссурийска.

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