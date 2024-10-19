🇺🇦Остатки группы ВСУшников понимая, что их окружили, решили записать прощальное видео для своих родных, перед последней попыткой вырваться👌 #ВСУ #ЗСУ #Обращение #Украина.
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🇺🇦Остатки группы ВСУшников понимая, что их окружили, решили записать прощальное видео для своих родных, перед последней попыткой вырваться👌 #ВСУ #ЗСУ #Обращение #Украина.
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