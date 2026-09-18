Чем знаменит новый Румата из сериала "Трудно быть богом" Александар Радойичич

Чем сериал "Трудно быть богом" отличается от оригинальной книги Сериал "Трудно быть богом" нельзя назвать экранизацией одноимённой повести Аркадия и Бориса Стругацких, скорее это сериал по мотивам.
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