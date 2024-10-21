Школьники из Алексеевского побывали в Холм-Жирковском в День Памяти народного ополчения

В октябре активисты группы «Поиск» школы №293 имени А.Т. Твардовского в Алексеевском по приглашению родственников бойцов 13-й Ростокинской дивизии народного ополчения ездили в Холм-Жирковский в Смоленской области, где проходили кровопролитные бои, где воевали выпускники школы — братья Елояны — Агевс и Ротефан, и где сражался директор 279-й школы П.
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