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Регионы России

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Кремль прокомментировал закон США о «адских санкциях» против России

Кремль прокомментировал закон США о «адских санкциях» против России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал подписанный президентом США Дональдом Трампом закон о ужесточении санкций против России, так называемых «адских санкциях».

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