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Белгородский губернатор сообщил об активности ВСУ на госгранице вблизи Курской области

Белгородский губернатор сообщил об активности ВСУ на госгранице вблизи Курской области

"Для того, чтобы обезопасить жизнь и здоровье нашего населения, мы начинаем перемещение людей, которые живут в Краснояружском районе, в более безопасные места", - цитирует ТАСС видеообращение губернатора Белгородской областиОбщественное достояние Белгородская область Российской Федерации, цветом выделен Краснояружский райончитайте на monocle.

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