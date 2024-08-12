Белгородский губернатор сообщил об активности ВСУ на госгранице вблизи Курской области

"Для того, чтобы обезопасить жизнь и здоровье нашего населения, мы начинаем перемещение людей, которые живут в Краснояружском районе, в более безопасные места", - цитирует ТАСС видеообращение губернатора Белгородской областиОбщественное достояние Белгородская область Российской Федерации, цветом выделен Краснояружский райончитайте на monocle.