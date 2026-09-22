Нефтегазовый сектор России инвестировал 2,7 млрд рублей в искусственный интеллект

Объём инвестиций в ИИ в нефтегазовом секторе России за год достиг 2,7 млрд рублей, 67% компаний отметили рост эффективности бизнес-процессов, 40% — улучшение безопасности труда, а 30% смогли сократить сроки вывода товаров на рынок.