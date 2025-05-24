Теория: каждые 6500 лет Земля наклоняется на 90 градусов. Явление длится 7 дней

Среди множества альтернативных теорий о прошлом и будущем нашей планеты существует одна особенно спорная гипотеза, согласно которой примерно раз в 6500 лет Земля якобы претерпевает катастрофический наклон своей оси — почти на 90 градусов.
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