Депутат Новичков предложил ввести налоговый вычет для доноров крови

Стандартный налоговый вычет в 2 тыс. рублей должен предоставляться почетным донорам крови России. Об этом заявил первый зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Новичков («Справедливая Россия»).