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Депутат Новичков предложил ввести налоговый вычет для доноров крови

Депутат Новичков предложил ввести налоговый вычет для доноров крови

Стандартный налоговый вычет в 2 тыс. рублей должен предоставляться почетным донорам крови России. Об этом заявил первый зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Новичков («Справедливая Россия»).

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