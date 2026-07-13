Депутат Новичков предложил ввести налоговый вычет для доноров крови

Стандартный налоговый вычет в 2 тыс. рублей должен предоставляться почетным донорам крови России. Об этом заявил первый зампред Комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Николай Новичков («Справедливая Россия»).
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