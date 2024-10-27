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Путин: ВС РФ осталось освободить треть Дзержинска в ДНР

Путин: ВС РФ осталось освободить треть Дзержинска в ДНР

Журналист Павел Зарубин в своем Telegram-канале ссылаясь на заявления президента России Владимира Путина сообщил, что Вооруженным силам Российской Федерации осталось взять под свой контроль треть города Дзержинска в Донецкой народной республике (ДНР).

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Комментарии
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Игорь Егоров
Давить беспощадно уничтожать если не сдаются никого не жалеть.
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