В Катунино с поличным задержали наркоторговца

Полицейские обратили внимание на подозрительную женщину и отвезли её в отделение.В одном из домов в посёлке Катунино правоохранители заметили женщину, которая вела себя подозрительно: нервничала и постоянно смотрела в свой телефон.
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