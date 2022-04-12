Япония ввела санкции против Воронцовой и Тихоновой

В официальном документе японского МИД указано, что эти россиянки — «дочери Владимира Путина».Япония дополнила список ограничений в отношении России персональными санкциями против Марии Воронцовой и Катерины Тихоновой, сообщает РИА "Новости".
В официальном документе японского МИД указано, что эти россиянки — «дочери Владимира Путина».Япония дополнила список ограничений в отношении России персональными санкциями против Марии Воронцовой и Катерины Тихоновой, сообщает РИА "Новости".
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