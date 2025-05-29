Госдума упростила процедуру привлечения к ответственности за бытовую клевету. Теперь россияне смогут жаловаться сразу в полицию.
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Госдума упростила процедуру привлечения к ответственности за бытовую клевету. Теперь россияне смогут жаловаться сразу в полицию.