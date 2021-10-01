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Чиновника нашли пьяным и спящим за столом в кафе в рабочее время в СКО

Чиновника нашли пьяным и спящим за столом в кафе в рабочее время в СКО

Сегодня прошло заседании Совета по этике, в ходе которого было рассмотрено дисциплинарное дело в отношении главы Есильской районной территориальной инспекции комитета ветеринарного контроля и надзора Танатара Айхожаева, передает Петропавловск.

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