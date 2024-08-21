Захарова назвала сегрегацией притеснение российских журналистов на ОИ в Париже

REUTERS/Kevin Coombs Ограничение деятельности российских журналистов на Олимпиаде и Паралимпиаде в Париже, а также отказ в их аккредитации – это сегрегация, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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