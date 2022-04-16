«Рубин» не станет обращаться в комитет по этике после сообщения «Спартака»: «Каждый по-своему оценит юмор, но разбирательства – перебор»

«Рубин» не будет обращаться в комитет РФС по этике из-за публикации в телеграме «Спартака». «Каждый по-своему оценит юмор клубов, но устраивать из-за этого разбирательства – это уже перебор», – сообщили в пресс-службе казанского клуба.