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«Рубин» не станет обращаться в комитет по этике после сообщения «Спартака»: «Каждый по-своему оценит юмор, но разбирательства – перебор»

«Рубин» не будет обращаться в комитет РФС по этике из-за публикации в телеграме «Спартака».  «Каждый по-своему оценит юмор клубов, но устраивать из-за этого разбирательства – это уже перебор», – сообщили в пресс-службе казанского клуба.

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